В Забайкалье мать напоила дочь уксусом, обварила кипятком и содрала кожу

В Забайкальском крае начали рассматривать уголовное дело против жительницы города Балей Раисы Ташлыковой, которая жестоко убила свою годовалую дочь.
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