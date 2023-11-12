Уже не Nokian, но все еще Nordman: тест зимних российских шин

Бизнес скандинавской Nokian как, собственно, и завод под Санкт-Петербургом, перешел под крыло отечественного гиганта «Татнефть», который продолжил развивать начатое финнами дело по производству и реализации излюбленных нашими автомобилистами шин.
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