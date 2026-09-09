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«Будто арендовали из чужой семьи»: жена Тарасова в шоке от поведения младшего сына

«Будто арендовали из чужой семьи»: жена Тарасова в шоке от поведения младшего сына

Костенко назвала сына неуправляемым Анастасия Костенко, супруга бывшего футболиста Дмитрия Тарасова, поделилась в соцсетях видео с двухлетним Ярославом, пожаловавшись на его неуправляемость.

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