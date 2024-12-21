Японская компания производит кабель USB-C за 16 долларов, который вращается на 360 градусов

Sanwa Supply Inc., ведущая японская компания, известная созданием периферийных устройств и других аксессуаров, таких как USB-педали и Ethernet-кабели типа MagSafe, только что выпустила кабель USB-C с разъемом, который сгибается на 180 градусов и поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов.