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Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов

Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-й годовщиной создания Российских студенческих отрядов.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
А &quot;просто стипендии&quot; для студентов повышены будут? В мое время, 1972-77гг, обычная стипендия была 40 (!) рублей, при зарплате молодого инженера 120 рублей. А еще была повышенная стипендия, 56 рублей (отличники получали). Ну, и ленинские стипендиаты получали 100 (!) рублей. Я такую в аспирантуре, в 1977-80гг получал... Вот и сравнивайте, господа-товарищи.
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