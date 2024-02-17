Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов

ВУ

Владимир Уфимцев

А "просто стипендии" для студентов повышены будут? В мое время, 1972-77гг, обычная стипендия была 40 (!) рублей, при зарплате молодого инженера 120 рублей. А еще была повышенная стипендия, 56 рублей (отличники получали). Ну, и ленинские стипендиаты получали 100 (!) рублей. Я такую в аспирантуре, в 1977-80гг получал... Вот и сравнивайте, господа-товарищи.