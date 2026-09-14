В Твери открылся первый в России бесплатный парк аттракционов

В Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов и развлечений. Об этом, выступая на его открытии, заявил губернатор Тверской области Виталий Королев.
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