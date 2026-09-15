Таха Озхан: в отношениях Турции и Ирана наблюдается очень много странного

В последнее время в отношениях между Турцией и Ираном наблюдается очень много странных вещей. Об этом заявил директор по исследованиям Института Анкары (Турция) Таха Озхан 14 сентября в Москве на презентации «Валдайской записки» «Турция и Иран: пределы регионального влияния».