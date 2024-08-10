Житель Алтая взял в трех банках кредит и отдал 1,5 млн рублей на "замену сим-карты"

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность В Алтайском крае мошенники обманули 58-летнего мужчину под предлогом замены сим-карты на новую, сообщает региональное МВД.
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