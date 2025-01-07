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Бостон – Эдмонтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 2024/2025 8 января

Бостон – Эдмонтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 2024/2025 8 января

В среду, 8 января, сыграют Бостон и Эдмонтон в рамках НХЛ 2024/2025. Смотреть трансляции топовых матчей БЕСПЛАТНО Игра пройдет на стадионе «TD Garden».

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