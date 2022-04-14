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14 апреля - День жертв украинской агрессии

14 апреля - День жертв украинской агрессии

14 апреля - скорбная дата, которая стала отражением жестокости и лицемерия украинской хунты по отношению к мирному населению Донбасса и символом несгибаемости воли и стойкости тех, кто встал на защиту родной земли.

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