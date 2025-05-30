Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии Акиэ Абэ: встреча прошла со слезами

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов высказал мнение, что визит вдовы экс-премьера Японии Синдзо Абэ в Кремль можно рассматривать как признак готовности Токио к конструктивному взаимодействию с Москвой.
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