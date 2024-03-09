Русские должны заплатить Киеву: Британия грезит о репарациях от России

Александр Крылов

Не понимаю, почему российские власти ещё разговаривают с остервеневшими от ненависти к величию России британскими русофобами-отравителями? Пора уже отозвать всех послов из британии, россиян, находившихся в командировке, закрыть их посольства в России. прекратить экономические связи и торговлю. Большой потери для России не случится. Пусть газ покупают в америке за устраивающую им цену. Надеюсь не замёрзнут. Народ поймёт куда их заводят клоуны, бездари и иностранные премьер-министры индийского происхождения.