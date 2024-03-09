Пока Лондон подсчитывает, сколько РФ должна компенсировать Украине, Москве стоит готовить счет самому Лондону министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон Британия готова передать Украине все замороженные российские активы, хранящиеся в королевстве на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончании конфликта.
Русские должны заплатить Киеву: Британия грезит о репарациях от России
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
НАГЛОбриты всё никкак не прекратят ГАДИТЬ по миру.
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10 час.
Александр Крылов
Не понимаю, почему российские власти ещё разговаривают с остервеневшими от ненависти к величию России британскими русофобами-отравителями? Пора уже отозвать всех послов из британии, россиян, находившихся в командировке, закрыть их посольства в России. прекратить экономические связи и торговлю. Большой потери для России не случится. Пусть газ покупают в америке за устраивающую им цену. Надеюсь не замёрзнут. Народ поймёт куда их заводят клоуны, бездари и иностранные премьер-министры индийского происхождения.
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8 час.
Генрих
Политик и профессионал в чем-то...это настолько далекие по своему содержанию понятия, что... профи все вымерли. Болтуны остались, для которых главное не Законы, а ...Я так хочу!
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3 час.
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