Заноза
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Заноза

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Русские должны заплатить Киеву: Британия грезит о репарациях от России

Русские должны заплатить Киеву: Британия грезит о репарациях от России

Пока Лондон подсчитывает, сколько РФ должна компенсировать Украине, Москве стоит готовить счет самому Лондону министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон Британия готова передать Украине все замороженные российские активы, хранящиеся в королевстве на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончании конфликта.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
НАГЛОбриты всё никкак не прекратят ГАДИТЬ по миру.
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10 час.
Александр Крылов
Не понимаю, почему российские власти ещё разговаривают с остервеневшими от ненависти к величию России британскими русофобами-отравителями? Пора уже отозвать всех послов из британии, россиян, находившихся в командировке, закрыть их посольства в России. прекратить экономические связи и торговлю. Большой потери для России не случится. Пусть газ покупают в америке за устраивающую им цену. Надеюсь не замёрзнут. Народ поймёт куда их заводят клоуны, бездари и иностранные премьер-министры индийского происхождения.
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8 час.
Генрих
Политик и профессионал в чем-то...это настолько далекие по своему содержанию понятия, что... профи все вымерли. Болтуны остались, для которых главное не Законы, а ...Я так хочу!
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3 час.

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