В Непале демонстранты потребовали восстановить монархию

Требования восстановления упраздненной монархии в Непале и назначения бывшего короля главой государства, выдвинули десятки тысяч протестующих на демонстрации в этой гималайской стране, сообщает 30 мая японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.