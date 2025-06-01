В Непале демонстранты потребовали восстановить монархию

Требования восстановления упраздненной монархии в Непале и назначения бывшего короля главой государства, выдвинули десятки тысяч протестующих на демонстрации в этой гималайской стране, сообщает 30 мая японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
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