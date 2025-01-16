Хабаровск вошел в число городов, где пройдет парад в честь 80-летия Победы

Хабаровск станет одним из городов, где состоятся военные парады в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Российского организационного комитета "Победа", прошедшем под руководством президента Владимира Путина.