7.80 – команда выиграет матч РПЛ, уступая 0:3. В истории было лишь два таких камбэка

Букмекеры принимают ставки на камбэк с 0:3 в сезоне РПЛ. «Тенниси» дает коэффициент 7.80 на то, что хотя бы одна команда выиграет матч в сезоне-2026/27, уступая с крупным счетом по ходу игры.