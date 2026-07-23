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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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7.80 – команда выиграет матч РПЛ, уступая 0:3. В истории было лишь два таких камбэка

Букмекеры принимают ставки на камбэк с 0:3 в сезоне РПЛ. «Тенниси» дает коэффициент 7.80 на то, что хотя бы одна команда выиграет матч в сезоне-2026/27, уступая с крупным счетом по ходу игры.

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