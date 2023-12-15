Всемирный банк сообщил о росте долгов других государств перед Россией

В 2022 году долги иностранных государств перед Российской Федерацией ощутимо увеличились. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка, который каждый год предоставляет отчет в том числе и по данной тематике.
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