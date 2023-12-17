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Le Devoir: канадские правые отказываются от поддержки Киева вслед за американскими

Le Devoir: канадские правые отказываются от поддержки Киева вслед за американскими

Поддержка Киева со стороны правых политиков в Канаде резко падает, как и в США, и в Европе, констатирует канадское издание Le Devoir.

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