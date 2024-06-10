Политическое землетрясения в Германии. Немецкие правые опередили правящую коалицию на выборах в Европарламент. Чем они объясняют свой успех?

© РИА Новости Алексей ВитвицкийСегодня 970 прочитали Согласно exit poll, на выборах в Европарламент правящие партии в Германии потерпели поражение, в то время как правые радикалы укрепили позиции, пишет Onet.
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