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Пятый канал

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«Охомутала!» — Киркоров о романтическом приключении с «Мисс БРИКС» в Турции

«Охомутала!» — Киркоров о романтическом приключении с «Мисс БРИКС» в Турции

Народный артист России Филипп Киркоров исполнил свою мечту, даже объединил две мечты в одну. Он снял клип на новую песню в турецкой Каппадокии, да еще и с моделью Валентиной Алексеевой, победительницей конкурса красоты «Мисс БРИКС», в главной роли! Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.

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