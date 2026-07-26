Народный артист России Филипп Киркоров исполнил свою мечту, даже объединил две мечты в одну. Он снял клип на новую песню в турецкой Каппадокии, да еще и с моделью Валентиной Алексеевой, победительницей конкурса красоты «Мисс БРИКС», в главной роли! Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.