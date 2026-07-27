В Кемеровской области - Кузбассе полицейские разыскали заблудившуюся в лесу 84-летнюю пенсионерку

25 июля текущего года около 21:30 в дежурную часть отделения МВД России по Ижморскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что в лесном массиве в районе села Ижморка-2 заблудилась 84-летняя жительница пгт.
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