Дикиджи выиграл челленджер «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане, Лутфуллин и Гуменник — в тройке призёров

Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл челленджер «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане. В произвольной он успешно исполнил четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов, секвенцию тройной аксель — тройной сальхов — двойной аксель, тройной аксель.
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