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МЧС: Под Ростовом локализовано возгорание резервуара на площади 3200 кв. м.

МЧС: Под Ростовом локализовано возгорание резервуара на площади 3200 кв. м. Огнеборцы смогли локализовать возгорание резервуара с нефтепродуктами, расположенного в Азовском районе Ростовской области, который пострадал после удара украинского беспилотника.

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