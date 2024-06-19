МЧС: Под Ростовом локализовано возгорание резервуара на площади 3200 кв. м. Огнеборцы смогли локализовать возгорание резервуара с нефтепродуктами, расположенного в Азовском районе Ростовской области, который пострадал после удара украинского беспилотника.