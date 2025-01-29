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Рязанские новости

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В Путятинском округе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Семиохину

В Путятинском округе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Семиохину

В селе Глебово Путятинского округа состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшему на СВО Владимиру СемиохинуВ селе Глебово Путятинского округа состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшему на СВО Владимиру Семиохину.

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