В Путятинском округе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Семиохину

В селе Глебово Путятинского округа состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшему на СВО Владимиру СемиохинуВ селе Глебово Путятинского округа состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшему на СВО Владимиру Семиохину.
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