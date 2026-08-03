ВС России пресекли ротацию ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

На Запорожском направлении военнослужащие подразделений беспилотных систем 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского соединения ВДВ сорвали попытку ротации передовых позиций украинских оккупантов в районе населенного пункта Малокатериновка, заявили в Минобороны России.
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