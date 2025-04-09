Полицейские на улице Бестужевых задержали 20-летнего закладчика

В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» сотрудниками наркоконтроля на улице Бестужевых, по подозрению в причастности к незаконному сбыту наркотических средств, был задержан 20-летний молодой человек.
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