Порог в народной традиции считался границей между своим домом и внешним миром. Через него не здоровались и ничего не передавали, под него прятали обереги, а у двери старались держать только то, что охраняет жилище.
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