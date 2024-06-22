Мифы о России

"КИТАЙЦЫ КАК УВИДЕЛИ – ЧУТЬ ИНФАРКТ НЕ СХВАТИЛИ": ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕМЦЕВ НА УРАЛЕ ДАВИД ХУРУДЖИ Из таких историй хорошо бы собрать книгу, которая помогла бы понять, насколько мы разные, но в то же время похожие.