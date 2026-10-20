Американская делегация на встрече в Осло 20 октября намерена убедить Владимира Зеленского в том, что Киеву не стоит держаться за территории Донбасса, которые продолжают контролировать Вооружённые силы Украины.
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