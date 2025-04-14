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Умилостивить шантажиста: закупка СПГ не поможет избежать репрессий Вашингтона

Умилостивить шантажиста: закупка СПГ не поможет избежать репрессий Вашингтона

Действующий глава Белого дома, заявляющий о себе как о представителе интересов нефтегазовой отрасли США, постоянно призывает весь мир увеличивать закупки американского СПГ как наиболее простого способа избежать пошлин и сбалансировать взаимный торговый оборот.

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