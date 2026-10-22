Британцы обнаружили голову вымершего самчатого волка под кроватью, не подозревая о её ценности.В Британии супружеская чета обнаружила под кроватью голову сумчатого волка, но лишь случайно узнала о ее редкости из новостного сюжета.
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