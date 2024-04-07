Президентом Словакии избран Пеллегрини, выступающий против военной помощи Киеву

На президентских выборах в Словакии победил спикер парламента и лидер партии «Голос - социальная демократия» Петер Пеллегрини, который выступает против военной помощи Украине, обещая оставить Словакию "на стороне мира, а не войны".
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