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Царьград

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В России за 2024 год продажи автомобилей класса Luxury побили рекорды

В России за 2024 год продажи автомобилей класса Luxury побили рекорды

За год жители РФ купили 2,3 тыс. подержанных люксовых авто.В прошлом году жители России приобрели 2,3 тыс.

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