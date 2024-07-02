В Хабаровске начнут ремонт у автовокзала и Воронежской улицы

На автовокзале в Хабаровске начинаются ремонтные работы. По поручению мэра городские службы уже приступили к ямочному ремонту на улице Воронежской, а также приступили к работам по благоустройству территории перед автовокзалом.
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