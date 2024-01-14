РИА «Новости»: РФ стала пятым крупнейшим поставщиком продукции в Бразилию

По итогам 2023 года Россия впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию. РИА «Новости» сделало расчеты по данным бразильской статслужбы и выяснило, что за год страна нарастила импорт российских товаров на 27%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии