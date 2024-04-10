Фильм «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» вызвал шок у итальянцев

Картину в ближайшее время покажут также в Генуи и Ористано Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ в беседе с RT рассказала о растущем интересе итальянской аудитории к фильму RT Documentary «Донбасс.
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