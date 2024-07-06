Замучила бессонница? Вам поможет всего одна столовая ложка этого продукта

Среднестатистический британец спит примерно по 7,6 часа в сутки, и некоторым этого достаточно. У всех нас разные потребности в смысле продолжительности ночного сна, однако Национальная служба здравоохранения Великобритании утверждает, что взрослым людям необходимо спать примерно шесть — девять часов в сутки.