Как «звездный адвокат» Пашаев проворачивал дела на СВО. «Ни разу не был в бою»

Mash: экс-адвокату Пашаеву грозит увольнение из ВС РФ за выезд из зоны СВОТелеграм-канал «Эльман Пашаев» После задержания экс-адвоката Пашаева выяснилось, что он служит командиром танка, но никогда не был со своим экипажем в боях.