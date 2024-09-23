Как «звездный адвокат» Пашаев проворачивал дела на СВО. «Ни разу не был в бою»

Mash: экс-адвокату Пашаеву грозит увольнение из ВС РФ за выезд из зоны СВОТелеграм-канал «Эльман Пашаев» После задержания экс-адвоката Пашаева выяснилось, что он служит командиром танка, но никогда не был со своим экипажем в боях.
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