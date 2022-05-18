Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Шейн Ларкин: «Эфес» обязан выиграть Евролигу»

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин прокомментировал свое попадание в первую символическую пятерку Евролиги-2021/22 и поделился ожиданиями от «Финала четырех».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх