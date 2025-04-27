Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении разгрома ВСУ в Курской области

Глава Генштаба ВС РФ представил доклад Президенту о завершении разгрома ВСУ в Курской области. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия» Валерий Герасимов: — В субботу был освобожден последний населенный пункт региона — село Горналь.
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