«Грипп и кровоизлияние»: биолог рассказала об опасном вирусе

Неизвестный вирус в Демократической Республике Конго за две недели погубил 143 человека, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью «Ленте.
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