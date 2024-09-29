Эммилия Леонова: 27 сентября 2024г. состоялась первая сессия Евпаторийского городского совета Республики Крым lll созыва на...

27 сентября 2024г. состоялась первая сессия Евпаторийского городского совета Республики Крым lll созыва на которой избрали главу муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым lll созыва Герасимову Галину Витальевну.
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