42-летний водитель ВАЗ погиб в аварии с тремя автомобилями в Туапсинском районе

42-летний водитель ВАЗ погиб в аварии с тремя автомобилями в Туапсинском районеМинувшей ночью 42- летний водитель «ВАЗ-2109», двигаясь по автодороге «Джубга Сочи» со стороны Сочи , на 59 км +300 м, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мерседес», который двигался во встречном направлении и автомобилем «Мазда», который двигался в попутном направлении.