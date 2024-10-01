Антон Кравец: Сегодня принял участие в первой сессии третьего созыва Нижнегорского районного совета

Сегодня принял участие в первой сессии третьего созыва Нижнегорского районного совета.Почетными гостями сессии стали Пономаренко Алла Аликовна - заместитель Председателя Государственного Совета РК, депутат Государственного Совета РК, Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи - Манучаров Иван Анд.
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