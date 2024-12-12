Курская дуга: Прорыв ВС России на Сумщину будет иметь для ВСУ катастрофические последствия

Игорь Кузнецов

Согласен, я удивляюсь когда в ток-шоу ведушие начинают высказываться о том, что они думают как нужно вести военные операции. Михеев, например, в эфире (10.12.24) заявил что он не понимает почему в Курской области нет таких же успехов в продвижении, как в Центре на Донецком направлении. Ну зачем это? Для разговора?