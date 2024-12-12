В районе Мирополья и Александрии самой природой созданы отличные условия для форсирования реки Псел ВСУ устроили пыточные и концлагеря в Суджанском районе Курщины.
Курская дуга: Прорыв ВС России на Сумщину будет иметь для ВСУ катастрофические последствия
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Согласен, я удивляюсь когда в ток-шоу ведушие начинают высказываться о том, что они думают как нужно вести военные операции. Михеев, например, в эфире (10.12.24) заявил что он не понимает почему в Курской области нет таких же успехов в продвижении, как в Центре на Донецком направлении. Ну зачем это? Для разговора?
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15 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Враги России (бандеровцы и наемники) должны быть уничтожены
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10 час.
Семен Демин
Преступления ВСУ не останутся без возмездия? Что-то не верится. РФ ведет на Украине странную войну. До сих пор на Украине не уничтожены мосты, работает логистика, связь, ТВ. Почему? Ракет не хватает? Или воли? Пятая колонна мешает? Ждем, когда запад перейдет на военные рельсы? Предатели сидят в России, в Москве. Поэтому за три года войны практически никаких результатов. Только трупы!
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2 час.
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