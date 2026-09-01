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Алтайские железнодорожники вручили подарки пассажирке, которая начала рожать в поезде

Алтайские железнодорожники вручили подарки пассажирке, которая начала рожать в поезде

Железнодорожники поздравили с рождением дочери пассажирку скорого пригородного поезда "Просторы Алтая", у которой во время поездки по маршруту Рубцовск — Барнаул начались роды.

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