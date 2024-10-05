На дне тихого океана обнаружили “корабль призрак” — он воевал за обе стороны во время Второй мировой войны

Исследователи обнаружили затонувший Эсминец USS Stewart, известный как "Корабль-призрак". Он был взорван и затоплен собственной командой в 1942 году, но спустя год американские пилоты и моряки неоднократно замечали его на плаву в составе флота противника.
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