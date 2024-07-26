Собак на стадионе СибВО подкармливает пожилая женщина

Как сообщили корреспонденту ZAB.RU в городской администрации, информация о стае собак на стадионе передана в подрядную организацию Так же там напомнили, что сообщать о бродячих животных необходимо на горячую линию и на телефон ЕДДС 5‒50‒06 и 5‒50‒07.