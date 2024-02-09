Путин готовит Россию к катастрофе мирового масштаба — эксперт

В 2008 году не было более подходящей позиции в системе управления Россией, чем должность главы правительства страны, для того, чтобы в полной мере понять, насколько сильно приходится расплачиваться за то, что твоё государство не самостоятельно и что оно является всего лишь на всего далёкой периферией глобального либерального центра.