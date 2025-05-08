На территории посольства России в Уругвае прошел «Бессмертный полк»

В российском посольстве в Уругвае прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие не только сотрудники загранучреждения РФ, но и представители дипломатических учреждений Никарагуа, Венесуэлы, Кубы и Китая, а также российские соотечественники и жители Уругвая.