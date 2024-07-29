Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда: «Я уверен, что использование новых технологий соответствует главной миссии библиотеки»

Материал опубликован в №7 печатной версии газеты «Культура» от 25 июля 2024 года. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал газете «Культура» о роботах-«книгочеях» и о том, как используется искусственный интеллект в главной библиотеке страны.