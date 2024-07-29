Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Интересно однако,как это они сократят углеродный след на транспорте???Пешком наверное ходить будут.🤔Заполярье стало п...
  • Сергей Дмитриев
    ...Кеды министерки оттеняют и подчёркивают её возвышение над обувью окружающих. В кедах она далеко пойдёт по музеям Р...Ольга Любимова по...
  • Владимир Акулов
    Разные религиозные конфессии родились из-за нежелания отдельных пассионарных верующих подчиняться иерархии *г...Почему христиане ...

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда: «Я уверен, что использование новых технологий соответствует главной миссии библиотеки»

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда: «Я уверен, что использование новых технологий соответствует главной миссии библиотеки»

Материал опубликован в №7 печатной версии газеты «Культура» от 25 июля 2024 года. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал газете «Культура» о роботах-«книгочеях» и о том, как используется искусственный интеллект в главной библиотеке страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх